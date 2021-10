Si preparano gli sci per tornare in pista con Monterosa Ski

La stagione invernale sta per arrivare e gli amanti della montagna stanno già preparando valige e sci: infatti, il 3 dicembre - con la possibilità di un anticipo fino al 20 novembre in caso di abbondanti nevicate - riapriranno gli impianti di Monterosa Ski.

Nel comprensorio principale che collega Alagna, Gressoney e Champoluc, sarà introdotto l’adeguamento del numero di ingressi giornalieri alla nuova portata degli impianti che dai paesi portano in quota, per garantire un accesso sicuro e il rispetto delle normative e delle principali regole anti-contagio, per sciare in qualità, sicurezza e facendo meno code. In quest'ottica, viene anche potenziato il sistema di vendita online e introdotto un sistema di tariffazione dinamica per gli skipass giornalieri e plurigiornalieri. Chi acquisterà i biglietti online potrà godere di una tariffa giornaliera che oscillerà tra € 38,00 ed € 60,00, a seconda del momento durante il quale sarà effettuato l'acquisto e della giornata selezionata per lo sci. Il prezzo online sarà sempre più vantaggioso rispetto alla tariffa applicata in biglietteria.

Chi acquisterà invece uno skipass stagionale Monterosa, avrà sempre l'accesso garantito, senza necessità di prenotazione e senza rischio di esaurimento dei posti disponibili.

Gli impianti e le piste all'Alpe di Mera saranno aperti tutti i giorni dal 3 dicembre al 3 aprile del prossimo anno (condizioni di innevamento permettendo). Le tariffe giornaliere e plurigiornaliere per Alpe di Mera si articoleranno su tre stagionalità: una alta, una media e una bassa. Le tariffe sono già disponibili online e, acquistandole direttamente dal sito, si risparmieranno € 2 al giorno rispetto all’acquisto in biglietteria o in cassa automatica.

La vendita degli skipass stagionali sarà presto attiva, sia online che in biglietteria. Durante la stagione e in ogni fase dell’esperienza nelle stazioni Monterosa Ski saranno garantite tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid-19, per offrire giornate di sci sicure.

Sarà necessario esibire il Green Pass per accedere alle stazioni con impianti a veicoli chiusi e, pertanto, la certificazione sarà necessaria in tutto il comprensorio Monterosa Ski; all'Alpe di Mera invece - che NON dispone di impianti a veicoli chiusi - l'obbligo non sarà in vigore. Per tutte le info: www.visitmonterosa.com/news/monterosa-ski-novita-stagione-2021-2022/