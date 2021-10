Biella 4 Racing alla finale di Coppa Rally di Zona a Modena con Fabrizio Rizzo

Anche il mese di ottobre di questo 2021 volge al termine, ma con esso non terminano gli impregni agonistici per i portacolori Biella 4 Racing, in un mese che si è rivelato particolarmente ricco di appuntamenti. È andata in scena nel weekend appena trascorso, l’edizione 2021 del “Trofeo delle Merende”, evento benefico che da qualche anno è cresciuto diventando gara a sé stante, pur mantenendo il suo spirito fondatore. Al via, a difendere le insegne B4R, trovavamo il navigatore di Scuderia Roberto Barbera, che condivideva la Peugeot 106 Prod.S2 con Stefano Fausone, iscritta con i colori Alma Racing. Per loro una più che onorevole sessantaquattresima posizione assoluta, nonché ottava di classe.

“Siamo partiti un po’ guardinghi”, esordisce Roberto Barbera, “in una classe molto affollata, prendendo le misure ad una macchina che non conoscevamo e che con il passare dei chilometri si è dimostrata molto performante. Purtroppo il nostro tentativo di aumentare il ritmo dal secondo giro è andato a scontrarsi con una strada che si è sporcata molto, impedendoci di recuperare il tempo perso sulle prime due speciali dove il tracciato di gara era decisamente più pulito. Forzando abbiamo anche constatato che il rischio di incidente era elevato, come dimostrano i numerosi ritiri, e quindi abbiamo badato a mantenere un ritmo costante e a portare a termine una gara sempre molto bella e ben organizzata. Da parte nostra un plauso a chi ci ha preceduto, e la soddisfazione di aver comunque condotto una buona prova, che come risultato in classifica assoluta ci appaga a pieno”.

Domenica 24 ottobre si è svolta anche “Ruote nella Storia”, manifestazione organizzata da Automobile Club Biella riservata alle auto d’epoca, che coniugava la scoperta del territorio, sia da un punto di vista paesaggistico, che da un punto di vista culinario, ad alcune prove di abilità studiate dagli organizzatori per dare un tocco competitivo alla manifestazione stessa. A parteciparvi, per la Scuderia Laniera, Roberto Tosi e Silvia Gandini, al via su Lancia Fulvia Coupé, che dopo una giornata trascorsa all’insegna del divertimento, coglievano anche la ventiseiesima posizione a conclusione delle prove di abilità. Si disputerà invece sabato 30 e domenica 31 ottobre la finale nazionale di Coppa Rally di Zona in occasione del 41° Rally Città di Modena, manifestazione organizzata da Aci Modena e Scuderia Automobilistica San Michele. Al via per i colori B4R, il navigatore Fabrizio Rizzo, che in coppia con Igor Parracone, darà la caccia al titolo nazionale di classe RA5N, a bordo della Suzuki Swift griffata Alma Racing. La gara, che prevede la disputa di 7 prove speciali, una il sabato sera e sei nella giornata di domenica, si svolgerà su 76,55 chilometri cronometrati, mentre saranno 251,85 quelli di trasferimenti, per un percorso totale complessivo di 328,40.

“Siamo molto carichi”, commenta Fabrizio Rizzo, “aver staccato il pass per Modena vincendo la classe nella nostra Zona 1 ci inorgoglisce molto, e allo stesso tempo ci obbliga a provare a correre un bel rally per tentare di centrare l’obiettivo grosso di questa stagione. Il fatto di non conoscere le strade potrà giocare a nostro sfavore, ma ce la metteremo tutta per ben figurare contro avversari di sicuro valore. Sicuramente sarà una bella esperienza, che ci appaga degli sforzi fatti in questa stagione”.