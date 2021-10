Festival Internazionale dell’Economia, esulta Cirio: “Piemonte centrale per sistema economico dell’Italia”

“A poco più di due settimane dalla lettera che ho firmato per candidare ufficialmente il Piemonte a ospitare il Festival Internazionale dell’Economia, oggi arriva questa bellissima notizia, frutto di un lavoro di squadra in cui la Regione ha creduto e investito immediatamente, così come ha fatto tutto il nostro territorio. Da La Stampa, che per prima ha lanciato la sottoscrizione per sostenere la candidatura, a tutte le istituzioni pubbliche e private, alle Fondazioni bancarie”.

Sono le parole del presidente della Regione Alberto Cirio che aggiunge: “Il Piemonte e Torino sono centrali per il sistema economico dell’Italia e ora lo saranno anche per il dibattito di cui, da sempre, il Festival è palcoscenico autorevole e prestigioso. Ne sarà protagonista la nostra splendida Torino e con lei tutto il territorio, perché faremo in modo di coinvolgere l’intero Piemonte in questa nuova importante avventura. Ringraziamo Editori Laterza, Tito Boeri e Innocenzo Cipolletta per aver scelto il Piemonte e continuiamo il nostro lavoro per attrarre grandi eventi”.