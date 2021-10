Legge di bilancio, Pella: "Dà giusto riconoscimento a sindaci e amministratori locali"

“La Legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri attribuisce, finalmente, dopo anni di battaglie, un riconoscimento a sindaci e amministratori locali per il ruolo chiave che svolgono nei comuni tramite l'innalzamento della loro indennità”. A scriverlo il deputato, nonché vicepresidente vicario ANCI, Roberto Pella.

“Si tratta di un giusto emolumento nei confronti di chi nei territori é chiamato, ogni giorno, ad assumersi grandi responsabilità, talvolta anche sproporzionate rispetto agli strumenti e alle risorse di cui dispone, senza un giusto riconoscimento in termini economici, previdenziali e di ore di permesso lavorativo – sottolinea - Il miglioramento rimane particolarmente esiguo nei piccoli comuni, ma comunque apprezzabile e finalmente in grado di traguardare una logica puramente simbolica. Il provvedimento avrà un duplice scopo: invogliare le candidature e l’impegno dei giovani e favorire il rinnovamento della classe politica e dirigente del Paese. Forza Italia sostiene questo obiettivo da tanto tempo, ed é impegnata fattivamente in ogni provvedimento nella tutela e nella valorizzazione della figura del sindaco, anche attraverso la proposta di legge 1356, a mia prima firma, la cosiddetta Liberiamo i Sindaci che andrà presto in Aula alla Camera”.

Pella ringrazia ANCI per “aver condotto, coralmente, questa importante battaglia e per avere l'opportunità, a pochi giorni dall'Assemblea nazionale, di condividerla nella più importante assise di noi amministratori locali che si svolgerà a Parma dal 9 all'11 novembre prossimi”.