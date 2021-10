Fantasmi e maschere da paura a Cavaglià per Halloween

È tutto pronto a Cavaglià per Monster Time, l'evento condiviso realizzato dal Comune insieme alla Biblioteca. Il programma prevede la partecipazione di bambini (mascherati per l'occasione) che si ritroveranno alle 10 nel cortile dell'edificio Acquila, con letture animate e spaventose.

A seguire, sfilata di tutti i bambini e premiazione dei personaggi più originali e paurosi. Al termine merenda per tutti i partecipanti. In caso di maltempo, il ritrovo sarà in sala convegni e sarà richiesto il Green Pass per gli adulti.