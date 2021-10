Borsetti al convegno prevenzione negli infortuni sul lavoro: "Ognuno di noi deve fare la propria parte"

All’’evento, organizzato dal Tavolo interassociativo biellese per la sicurezza e igiene sul lavoro, erano presenti, oltre che il Prefetto di Biella, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASLBI, il Responsabile Sede INAIL di Biella, anche gli Ordini e Collegi professionali tecnici della provincia di Biella rappresentati dai loro Presidenti, il cui intervento, in rappresentanza delle Categorie professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geometri e dei Periti Industriali, è stato effettuato da Augusto Borsetti, Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Biella e Vercelli.

Di seguito si riporta uno stralcio dell’intervento del Per.Ind. Borsetti: “In rappresentanza dei professionisti dell'area tecnica del Biellese presenti in aula porto i saluti degli ordini e collegi che vi elenco: - Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori nella persona del presidente Dott. Vittorio Porta - Ordine degli Ingegneri nella persona del presidente Dott. Anna Porro - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati. nella persona del presidente Geom. Marcello Mazzia Piciot - Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati da me rappresentato. Essere presenti oggi con tutte le categorie tecniche professionali oltre a renderci orgogliosi ci dà anche una grande responsabilità. Siamo qui infatti a nome di 2000 professionisti biellesi e vogliamo mettere in campo le nostre migliori competenze. Abbiamo l'occasione di creare un rapporto che si potrà consolidare nel tempo, augurandoci che questo approccio venga utilizzato anche in futuro. Ogni giorno collaboriamo per soddisfare le innumerevoli richieste che ci pervengono dalle molteplici realtà del mondo del Lavoro. Qui oggi queste realtà sono ben rappresentate. Pertanto l’attenzione è e sarà sempre alta, così come l' impegno per una costante divulgazione della Cultura Della Sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso percorsi formativi ai vari livelli, partendo dalla sensibilizzazione della scuola ,al mondo del lavoro ,e a tutte le professioni, in modo particolare queste ultime, mediante i nostri ruoli come rappresentanti di categoria ,a fianco con gli altri attori e le istituzioni. E’ fondamentale la centralità della persona nella sicurezza sui luoghi di lavoro, pertanto auspichiamo un percorso multidisciplinare. Solo così potremmo annullare o quantomeno ridurre fortemente il drammatico fenomeno delle morti e degli infortuni sul lavoro. Ognuno di noi con impegno e responsabilità deve fare la propria parte. Oggi proprio qui vogliamo ribadire a gran voce l'impegno costante nella promozione di corsi di aggiornamento e seminari per i ns. Iscritti, requisito fondamentale per essere iscritto all’Albo ed esercitare la libera professione, oltre ad implementare la cultura della Sicurezza. Partecipiamo con questi ed altri propositi al tavolo interassociativo, dialogando con tutti i partecipanti e le istituzioni. Siamo a disposizione per qualsiasi altre collaborazioni costruttive e fattive” ha concluso Borsetti.