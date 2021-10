Filoflow: un passo avanti nella sostenibilità

La 56a edizione di Filo ha confermato l’interesse di espositori e buyer per FiloFlow, il progetto sostenibilità del Salone. La quasi totalità delle aziende espositrici aderisce infatti al progetto e nel corso della 56a edizione l’Area Tendenze Sostenibilità, con il suo allestimento evocativo, ha costantemente richiamato l’attenzione dei visitatori.

La centralità del tema della sostenibilità per il sistema tessile è stata ribadita in modo concreto alla 56a edizione di Filo: le aziende espositrici hanno proposto filati e lavorazioni che rispondono a criteri di responsabilità sociale e di rispetto dell’ambiente, ai quali Filo ha voluto dedicare uno specifico catalogo FiloFlow e una specifica Area Sostenibilità.

Al successo di FiloFlow contribuisce anche l’impostazione che Filo ha scelto per il progetto: l’obiettivo è infatti valorizzare le produzioni realizzate secondo criteri e processi sostenibili sotto il profilo ambientale ed etico. Il tutto in un’ottica di filiera, il solo modo per arrivare a un prodotto finito realmente tracciabile e sostenibile. E il percorso continua, fin dalla prossima edizione di Filo.