Dal Nord Ovest - Cacciatore ferito per errore da un compagno

Cacciatore ferito per errore da un compagno

Un cacciatore è stato accidentalmente colpito da un compagno, che lo ha ferito con un colpo di fucile all'addome. L'uomo è stato messo in salvo grazie a un intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso, che lo hanno trasportato in ospedale.

Ricoverato in codice rosso, non sarebbe però in pericolo di vita. E' successo ieri pomeriggio nel comune di Condove. Nei boschi della frazione Mocchie, l'uomo, 56 anni, ha riportato una ferita da arma da fuoco all'addome dopo che un altro cacciatore, 65enne, che stava partecipando alla sua stessa battuta di caccia.

Sul posto è stato inviato l'elisoccorso e una squadra a terra del Soccorso Alpino che hanno raggiunto l'infortunato, lo hanno stabilizzato, imbarellato e trasportato in una zona idonea per il recupero a bordo dell'eliambulanza tramite verricello. Ha partecipato alle operazioni anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati ascoltati i cacciatori (tutti con documentazione e armi regolari), che hanno fornito una versione convergente.