Trovato un anello a Valdengo, chi l'ha perso?

Nella mattinata de 18 ottobre una donna di Valdengo ha rinvenuto in via San Giovanni Bosco un particolare anello prezioso in oro giallo. I vari tentativi di reperire il legittimo proprietario non sono andati a buon fine. Il cittadino che ha perso tale manufatto può recarsi presso la Stazione Carabinieri di Vigliano Biellese per le relative incombenze di rito.