Paura a Biella per un uomo trovato a terra in strada (foto di repertorio)

Preoccupazione a Biella per un uomo trovato a terra lungo la strada, colpito molto probabilmente da un malore. Il fatto si è verificato nella giornata di ieri, 27 ottobre.

Si tratta di un 36enne, residente in città, che avrebbe accusato alcuni dolori addominali. L'uomo è stato soccorso dal 118 e dai Carabinieri e e trasportato in ospedale per accertamenti.