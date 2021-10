Candelo in lutto per la morte del medico chirurgo Nino Natrella (foto di repertorio)

Candelo in lutto per la morte di Nino Natrella, mancato all'affetto dei suoi cari nella giornata di ieri, 27 ottobre. Era molto conosciuto in paese: era uno storico e stimato medico chirurgo. Il Santo Rosario sarà recitato a Candelo giovedì 28 ottobre, alle 19.30, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Sempre qui si svolgeranno i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Caldera, domani, alle 10.30.