Biella, violento scontro davanti alle Poste di Chiavazza: c'è un ferito

Violento scontro a Chiavazza. Per cause da accertare due auto si sono scontrate davanti all'ufficio postale del rione di Biella: dalle prime informazioni raccolte una donna sarebbe rimasta ferita nell'impatto e, una volta assistita dal personale sanitario del 118, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica del sinistro stradale.