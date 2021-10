Una ragazza è stata trasportata in Pronto Soccorso, dopo essere rimasta coinvolta nell'incidente stradale avvenuto ieri mattina, 27 ottobre, ad Andorno Micca.

Per cause da accertare, si sono scontrate un'auto condotta da una 25enne e una vespa guidata da una 16enne. Quest'ultima avrebbe riportato una ferita ad un ginocchio ed è stata assistita dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.