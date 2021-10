Nidi: Fp Cgil si mobilita contro la loro esternalizzazione e dà il via a una raccolta firme

La FP CGIL contesta le esternalizzazioni dei servizi educativi per la prima infanzia, una tendenza ormai diffusa anche nel Biellese. E’ a rischio la gestione comunale del sistema integrato 0-6: in epoca di investimenti del PNRR per l’ampliamento dell’offerta educativa, i Comuni esternalizzano le proprie strutture pubbliche in favore di soggetti privati.

Non si può più restare in silenzio! Saranno raccolte le firme per chiedere:

1) che vengano fermate tutte le esternalizzazioni dei nidi aprendo un confronto con le organizzazioni sindacali sul futuro di questi servizi, coinvolgendo anche le famiglie;

2) che si proceda rapidamente a predisporre un piano straordinario di assunzioni nei servizi 0-6 comunali di almeno 20 mila unità;

3) che le risorse dedicate ai servizi 0-6 vengano scomputate dai vincoli di spesa dei comuni, perché il settore dei servizi per l’infanzia è un investimento ed un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione;

4) che si riconosca l’evoluzione professionale e la qualità del lavoro del personale che garantisce e garantirà questi servizi, attraverso corretti inquadramenti contrattuali nel settore pubblico e privato e programmi di aggiornamento professionali come diritto delle lavoratrici e dei lavoratori.

La mobilitazione della FP CGIL in difesa degli asili nido pubblici è costante e si sviluppa in tutto il territorio biellese.