Dolcetto o Scherzetto al Ricetto di Candelo

Domenica 31 ottobre i bimbi di Candelo saranno al Ricetto di Candelo per l'evento di Halloween dal titolo "Dolcetto o scherzetto?".

“Questa è un'iniziativa pensata e dedicata proprio ai piccoli candelesi, in esclusiva per loro, perché possano mascherarsi, divertirsi, fare incetta di dolcetti e passare del tempo in modo spensierato in un contesto sicuro, senza auto e immersi nella bellezza del nostro borgo – spiega il sindaco Paolo Gelone - Ci stiamo lavorando in sordina da tempo, per fare una piccola sorpresa alle bambine e ai bambini di Candelo. Ci saranno anche piccoli collegamenti al nostro territorio, alle nostre radici, alla promozione della lettura, ma più importante di tutto è riuscire a realizzare qualcosa, seppur piccolo, di bello, colorato, sereno, divertente. Non è facile destreggiarsi in una situazione che sembra capace di complicare e appesantire ogni cosa, ma vogliamo far sentire che Candelo c'è, che qui non ci fermiamo, che a Candelo si va avanti con energia e con il sorriso”. L'evento avrà inizio dalle 15 di domenica pomeriggio con il ritrovo davanti al Ricetto.