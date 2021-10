Chiavazza: il muro della materna è stato imbrattato e i ragazzi delle medie diventano "artisti", Foto

In una settimana i prof delle medie si sono attivati a comprare il materiale, e ieri mattina i ragazzi della 2A erano all'opera per disegnare animaletti, un arcobaleno e tanti fiori per i piccoli della materna (leggi qui ), in risposta all'appello dei bambini della materna ai quali è stato "scarabocchiato" il muro fuori dalla scuola.

Presenti per vedere i ragazzi all'opera c'erano anche oltre ai professori che li hanno accompagnati, il preside Tiziano Badà, e Max Tempia a Lauro Biolcati del Biella Jazz Club che ha sponsorizzato l'acquisto dei colori.

<Ho letto sul vostro giornale la notizia e ho pensato di aiutare i bambini - racconta Max Tempia - . Mi spiaceva che i ragazzi delle medie comprassero le tempere con i soldi del mercatino. D'altronde anche noi dietro alla nostra sede al Piazzo abbiamo un muro tutto imbrattato e non possiamo fare nulla perché è del Comune, e visto che qui si può, diamo una mano volentieri. Poi noi collaboriamo tanto con le scuole, qui hanno insegnati diversi nostro musicisti e per noi è stata anche l'occasione per prendere contatti con la scuola e lo stesso preside per dare il via a una collaborazione come facciamo già con altre, ovviamente sempre gratuitamente>.

<Li abbiamo divisi in due gruppi per farli lavorare meglio perché lo spazio è ristretto - spiega il preside Badà - , e per una questione di sicurezza per il Covid, per non farli lavorare tutti ammassati. Il gruppo che non lavora qui va al parco di Alice a portare avanti il progetto di educazione civica>