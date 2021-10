Una nuova rubrica di informazione per i malati di cancro del polmone e le loro famiglie

Sono ancora in via di svolgimento le dirette live che ALCASE Italia ODV ha organizzato con i chirurghi toracici dello IEO e del Policlinico Gemelli di Roma (“I Chirurghi Toracici Rispondono”), che già parte un nuovo ciclo di incontri on-line, “Gli ASCO Webinar”, con lo scopo questa volta di diffondere ulteriori informazioni sulle moderne terapie non-chirurgiche del cancro al polmone. Si tratta delle linee guida al trattamento stilate dall’American Society of Clinical Oncology (ASCO), nella versione specificamente diretta ai pazienti di cancro al polmone.

La Presidente di ALCASE, prof. Dea Anna Gatta, tiene a sottolineare che fare Education, ovvero veicolare la conoscenza del cancro del polmone e delle sue cure, è parte integrante della missione di ALCASE. “Per questo” aggiunge ”abbiamo completato la traduzione dall’inglese delle indicazioni ai pazienti di cancer.net, strumento dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), impegnata come noi a diffondere le conoscenze sul cancro.” “Abbiamo programmato quattro momenti d’approfondimento, diffusi in streaming dalla principale pagina social di ALCASE, per spiegare le raccomandazioni dell’ASCO a persone che, non essendo medici o sanitari, incontrerebbero notevoli difficoltà nel comprenderne il significato. Il tutto nell’ottica di renderle protagoniste nella scelta della cura della propria malattia.” afferma il Dr. Gianfranco Buccheri, consulente scientifico dell’organizzazione non-profit “Ed io son ben lieto, come relatore, di condividere le indicazioni di ASCO, nel modo più chiaro e semplice possibile con tutti gli interessati.” Una diagnosi di neoplasia polmonare provoca forti e dolorose emozioni da gestire e tutto il team di ALCASE Italia lavora per alleviarne il peso. Anche offrendo informazioni preziose perché ogni malato sviluppi la propria strategia di lotta al male.