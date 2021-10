Vetrine espositive del foliage nel territorio e campagna di affissioni Naturalmente Biella, tra le attività di promozione di Atl di ottobre

Durante l’intero mese di ottobre, il foliage nei parchi biellesi è stato protagonista della promozione territoriale presso la vetrina espositiva alla fermata Duomo della metropolitana di Milano, spazio strategico di grande visibilità nel quale vengono promossi alternativamente Biellese, Valsesia e Vercelli. Dopo la fioritura dei rododendri in Burcina e all’Oasi Zegna, i Sacri Monti di Varallo e Oropa, le attività fluviali in Valsesia e l’outdoor in Valsesia e nel Biellese, il Lago di Viverone e le terre del vino di Gattinara, l’inizio dell’autunno ha visto in primo piano le esperienze in natura immersi negli splendidi colori del foliage.

Stesso tema per la campagna di affissioni Naturalmente Biella realizzata in collaborazione con Fondazione Biellezza, in corso sui mercati di prossimità: 220 manifesti a Torino e 220 a Milano che in questo periodo celebrano il trionfo di sfumature dell’autunno biellese.

Dal 13 al 15 ottobre, ATL ha partecipato a Rimini a TTG Experience 2021 , appuntamento di riferimento per la promozione B2B del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo.

Nel desk allestito all’interno dello stand della Regione Piemonte, durante i tre giorni di fiera sono state promosse le attrattive turistiche dei territori, il nuovo portale con i percorsi di visita tematici, le attività sportive in natura e le eccellenze della enogastronomia. Particolare attenzione è stata riservata alla Passione di Sordevolo, evento di grande richiamo che avrà luogo nel 2022. Si è riscontrata un’accresciuta attenzione per il Biellese da parte di tour operator e agenzie italiane, in particolare dai mercati di prossimità, con richiesta di itinerari anche al di fuori delle mete più consolidate per strutturare proposte su più giorni o alternative da proporre a chi già conosce il territorio.

In occasione di Meet&Match, evento B2B di apertura, la mattina del 13 ottobre ATL Biella Valsesia Vercelli ha incontrato in anteprima i buyers internazionali presenti in Fiera. Durante gli incontri, organizzati in modalità speed-date, sono state presentate le occasioni di scoperta artistica, culturale ed enogastronomica dei territori biellese, vercellese e valsesiano. IL workshop si è rivelato un’ottima occasione per creare nuovi contatti e per riallacciare rapporti di collaborazione già avviati con i tour operator internazionali che già conoscono i territori. La partecipazione si è conclusa con successo e conferma l'impressione che il mercato stia sviluppando una sensibilità sempre maggiore nei confronti di località anche meno note ma in grado di offrire esperienze ed emozioni autentiche.

Sabato 16 ottobre ha avuto luogo il Circuito Città di Biella, evento dedicato al podismo e alla marcia organizzato da BiellaSport Promotion e promosso da Ki Run, brand di Kibo Tours. Approfittando della presenza degli ori olimpici di marcia Massimo Stano e Antonella Palmisano, ATL Biella Valsesia Vercelli in collaborazione con Ki Run ha organizzato un tour di alcuni dei contesti naturalistici più scenografici del Biellese, dal quale verranno tratti un video e del materiale fotografico da utilizzare per la promozione delle attività outdoor del territorio.

A partire da fine settembre, infine, ATL Biella Valsesia Vercelli e Fondazione Biellezza hanno organizzato una serie di blog tour per influencer, che sono stati accompagnati ad ammirare il patrimonio naturalistico del Biellese autunnale, dalle vigne alle mille sfumature del foliage, e a vivere esperienze outdoor, culturali e per famiglie per scoprire le tante opportunità per il tempo libero che il Biellese offre. La prima ospite è stata Laura Zampetti de I weekendieri, con un itinerario dedicato a natura e sport nelle colline del Biellese orientale e intorno al Lago di Viverone; a seguire Elisa Paterlini e Luca Golinelli di Mi prendo e mi porto via per il segmento famiglia con il foliage all'Oasi Zegna. Prossimo appuntamento a fine ottobre, con focus sul tema cultura - Biella città e l'inaugurazione di Arte al Centro a Cittadellarte - e foliage al Parco Burcina e conca di Oropa, per Andrea Antoni di Stayluan.