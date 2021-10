Salussola, lavori di consolidamento: attenzione alle modifiche temporanee alla viabilità

Cambia temporaneamente la viabilità a Salussola. Il Comune informa che, al fine di garantire proseguire in condizioni di massima sicurezza e di maggior celerità i lavori di consolidamento del corpo stradale in via Guglielmo Marconi, con ordinanza viene comandata la chiusura temporanea al traffico del tratto di via Marconi compreso tra l’intersezione con la Statale 143 e l’intersezione con via Bergana, con orario dalle 8 alle 18, nei giorni di 27, 28 e 29 ottobre prossimi.

Sarà altresì istituita la segnalazione del percorso alternativo per collegare il centro di Salussola Monte con la Statale 143, attraverso le vie San Secondo Martire e Bergana.