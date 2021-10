Rifiuti e sacchi immondizia abbandonati, un lettore segnala: “Ci vorrebbe un vaccino contro maleducazione”

La maleducazione non conosce confini. Sacchi, immondizia, rifiuti completamente abbandonati in Superstrada. Negli svincoli e nell'area di sosta prima dell'uscita di Castelletto Cervo. Lo segnala un lettore piuttosto amareggiato: “Non ci sono più parole per descrivere questo stato di cose. Ci vorrebbe proprio un vaccino contro simili comportamenti”.