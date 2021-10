Degrado in via Cottolengo, la lettera amara di una lettrice: “Fabbrica sta crollando, piante al terzo piano”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Mi permetto di inviarvi le foto di via Cottolengo, ormai dimenticata. La vista è veramente penosa. La fabbrica sta crollando poco alla volta e fintanto che non ci saranno fatti gravi nessuno si darà da fare. Le piante oramai hanno raggiunto il terzo piano e nessuno è in grado di capire chi sia il proprietario. È veramente vergognoso. Grazie per l'attenzione”.