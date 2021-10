Tavigliano ricorda con un concerto don Aldo Montaldo ad un anno dalla sua morte

La comunità di Tavigliano si ritrova per ricordare don Aldo Montaldo, a quasi un anno di distanza dalla sua scomparsa. La Pro Loco, insieme al coro Le Voci del Sabato Sera, ha pensato bene di organizzare un concerto in memoria del sacerdote che, per più di 40 anni, ha guidato il piccolo centro della Valle Cervo.

Nella stessa serata sarà commemorata la figura di Alba Albertazzi: artista, infermiera, scrittrice e depositaria delle memorie del paese. L'appuntamento è fissato per questo sabato, 30 ottobre, dove alle 17 avrà luogo la benedizione della tomba di don Aldo; alle 18, invece, Santa Messa celebrata da don Paolo Boffa Sandalina e, a partire dalle 20.45, si terrà il concerto di musica leggera al Polivalente di Tavigliano. Per accedervi sarà necessario il Green Pass.