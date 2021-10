Un lungo fine stagione per gli atleti di Valdigne Triathlon, ancora tre Campi Gara da protagonisti FOTO

A Palermo, sabato 23 ottobre, lo spettacolare lungomare di Mondello è stato teatro della finale per il Grand Prix di Triathlon con la presenza dei migliori atleti italiani e di molti atleti stranieri che hanno onorato la manifestazione.

Sabato con la diretta di Rai Sport Web e le repliche su Rai Sport si sono svolte le gare femminili e maschili, mentre sul campo gara è stato sempre coinvolgente lo Speaker Fabio D’Annunzio. Al femminile ottima prova di Carlotta Bonacina, che si è classificata al 10° posto della gara femminile. Al maschile buoni piazzamenti per il lecchese Michele Bonacina 20°, per il valdostano Davide Bajo 30° e per il debuttante cuneese, nel Grand Prix, Guglielmo Giuliano 57°. Ritiro purtroppo, per un fastidioso risentimento, per il neo Campione Italiano U23 di Triathlon Olimpico Nicolò Ragazzo.

Domenica 24 ottobre in Sardegna, si è disputata un delle tappe più spettacolari del circuito IronMan, il “70.3 Sardegna”. Ottime le prove di tre atleti verde-turchese-oro che si allenano presso il centro sportivo Massimo Rivetti di Biella in un lotto di partenti che superava ampiamente le 2.000 unità. Fabrizio Ghilardi con tre solide frazioni ha conquistato un significativo 18° posto tra gli M50-54 seguito a pochissimi minuti dal compagno di squadra Max Rossetti (22° nella stessa categoria molto partecipata numericamente), molto positiva anche la prova di Andrea Mattiazzo che dopo un nuoto difficoltoso ha sfoderato due ottime frazioni di bike e di run chiudendo nella numerosissima categoria M40-44 al 69° posto.

Domenica 25 ottobre a Piacenza si è svolto l’ormai classico “Duathlon La Primogenita” nell’affascinante percorso cittadino della città emiliana, con la perfetta organizzazione di Stefano Bettini e dei suoi collaboratori di Piacenza Triathlon. Per Valdigne Triathlon ben sei gli atleti presenti. Grandi soddisfazioni in campo femminile con il 5° posto assoluto della varesina Sara Speroni che ha conquistato l’oro tra le S4 con una prova di alto profilo. Ottima la prova della piacentina Patrizia Dorsi che con una frazione di bike molto positiva ha ottenuto il gradino più alto del podio tra le M2, tra le M3 buona prova per la debuttante Mariela Alejandra Oropeza con il 6° posto di categoria.

Sempre una garanzia e ancora un podio per la rientrante, dopo un lungo stop, Marinella Sciuccati splendido argento tra le M4 e 13° assoluta. Al Maschile molto positiva la prova del piacentino Gustavo Lodi che, sempre molto performante nella frazione ciclistica, è giunto 6° tra gli S4, lo ha seguito con ancora un ottimo piazzamento (12° tra gli M2) per il varesino Dario Nitti. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi nelle ultime gare di fine stagione a Imola e in Spagna per il Mondiale di Triathlon Cross.