Trail Monte Casto, si torna in pista dopo un anno di stop Covid

Domenica 31 ottobre sarà il momento della quindicesima edizione del Trail Monte Casto. L’anno scorso la situazione critica a causa della pandemia aveva fatto sì che l’ASD Trail Monte Casto avesse ritenuto che non fosse il caso di organizzare l’evento. Due i percorsi competitivi previsti, un anello di 44 km con 2050 m di dislivello positivo e un altro di 20 km e 850 m di dislivello, con 750 iscritti in totale. Le gare sono state approvate a livello regionale da FIDAL e la 44 km assegnerà il titolo di Campione Italiano CSEN Ultratrail. Sarà necessario essere in regola con il Green Pass. Sui sentieri della Valle Cervo e dell’Alta Valsessera in questi anni sono saliti sui podi, moltissimi atleti di livello nazionale e internazionale che sono assoluti protagonisti del nostro sport.

In campo maschile, solo per citare i più conosciuti: Cristian Minoggio, Luca Carrara, Filippo Bianchi, Davide Cheraz, Gabriele Abate, Danilo Lantermino, il nepalese Dawa Sherpa. Tra le donne sono salite sul podio: Sonia Locatelli, Sonia Glarey, Chiara Giovando,Yulia Baykova, Scilla Tonetti, Federica Boifava, Cinzia Bertasa, Virginia Oliveri, Lisa Borzani, Cecilia Mora, Marina Plavan, Emanuela Brizio, le francesi Maud Gobert e Corinne Favre. Per quanto riguarda la gara lunga, si tratterà di percorrere ben 44 km con un dislivello di 2050 m quasi interamente su sentieri e strade sterrate. Il percorso è altamente spettacolare toccando alcuni angoli incantevoli del biellese, a partire dal Monte Casto, per proseguire attraversando gli alpeggi di Monduro e Carcheggio e salire al Bocchetto Sessera (1380m) tramite la classica mulattiera usata per la transumanza con incomparabili viste sulle montagne biellesi e sulle alpi piemontesi.

La gara entrata nell'Oasi Zegna porta prima al Monte Massaro, per raggiungere poi la caratteristica baita della Scheggiola, passare all'alpeggio Baraccone e attraverso il bel ponte a schiena d'asino, al Rifugio Piana del Ponte, dove gli atleti troveranno un ristoro festoso. Qui il sentiero ricomincia a salire per passare a fianco del ponte della Milizia, raggiungere la Casa del Pescatore e salire immerso nella pineta fino al bellissimo alpeggio dell'Artignaga e tornare al Bocchetto Sessera. Un bel sentiero conduce i trailers quindi a Pratetto, poi a Fraz.Trabbia di Callabiana, un lungo traverso porta a Locato, per affrontare poi l'ultima asperità della giornata, la salita alla località “Quadetto”. Da qui un traverso nel bosco permette di raggiungere la frazione Colma e in discesa ritornare al luogo di partenza.

Al momento sulla distanza più lunga il grande favorito e’ Cristian Monoggio, vincitore delle ultime tre edizioni, lo svedese Carl Johan Sörman si candida per un posto sul podio, ma anche Diego Angella, Matteo Anselmi, Manuel Bonardi, il vincitore del Tor des Glaciers Luca Papi e il biellese Francesco Nicola vorranno dire la loro. Tra le donne si prevede una bella battaglia tra Agnese Valz Gen, Susan Ostano, Alessandra Boifava e Lisa Borzani. Nella 20 km sicuri protagonisti la giovane promessa Daniel Borgesa e Michael Dola tra gli uomini e Emma Quaglia, Benedetta Broggi, Angelica Bernardi e Margherita De Giuli tra le donne. La partenza è prevista per le ore 7 per chi parteciperà alla 44 km, alle ore 9 per chi prenderà il via della 20 km (850 m+)e alle ore 9.30 verrà dato il via della 8 km (passeggiata non competitiva, iscrizioni sul posto, green pass obbligatorio).

Sarà possibile seguire la competizione per chi fosse interessato, in diversi punti tramite spostamenti in auto. La manifestazione è un vero spot pubblicitario per far conoscere alcuni angoli quasi sconosciuti del territorio, piccoli gioielli che il territorio biellese regala a chi ama immergersi nella natura. Gli splendidi colori dell’autunno biellese faranno compagnia lungo tutto il tracciato agli atleti. Quest’evento è contraddistinto dal clima di convivialità e festa che si respira.