Sconfitta in trasferta per la Scuola Pallavolo Biellese

Prima sconfitta in trasferta per la SPB Ilario Ormezzano Sai, contro la formazione di Pallavolo Santhià. Non una grande prestazione per la nostra prima squadra, che non è riuscita ad esprimere un buon gioco fin dall'inizio, soffrendo la grande pressione avversaria.

"Sicuramente non siamo soddisfatti della nostra gara - dice il capitano Edoardo Gallo -. Abbiamo sofferto molto la loro aggressività tecnica, a partire dalla battuta, che è stata molto incisiva. Comunque la grande quantità di errori da parte nostra ha compromesso la partita, non siamo riusciti a mantenere un livello alto con continuità, soprattutto con il nostro servizio."

"A partire da martedì torneremo in palestra a lavorare, perché questo è l'unico modo per migliorare e far crescere il nostro gioco. È importante per noi trovare il ritmo e la continuità necessari per giocare come sappiamo." Il percorso della nostra prima squadra è appena iniziato, continuiamo a supportare i nostri ragazzi ogni sabato con le partite del Campionato di Serie C.

Pallavolo Santhià - SPB Ilario Ormezzano Sai 3-0

Parziali: 25-18; 25-15; 25-19

SPB: Bagnasco 3, Bertoni 0, Brusasca 0, Gallo 3, Guala 6, Marchiodi 2, Rastello 0, Ricino 4, Scardellato 15, Silvestrini 2; Libero Vicario.