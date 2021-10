Rhythmic School organizza Torneo d’Autunno, Giulia Sapino alla finale nazionale

Il week end appena trascorso è stato un fine settimana esente da gare per la quasi totalità delle associazioni piemontesi che praticano ginnastica Ritmica a livello agonistico. Era pertanto il momento giusto per effettuare dei test (prove gara giudicate) atti a verificare lo stato di avanzamento della preparazione delle ginnaste, in previsione delle gare che saranno effettuate entro fine anno.

Lo staff della Rhythmic School ha ideato il Torneo d’Autunno, evento ad inviti a cui hanno partecipato una quarantina di atlete in rappresentanza di alcune fra le migliori società piemontesi. Non vi è stata una classifica finale, ma ogni esercizio è stato valutato dalla giuria che ha successivamente passato alle varie tecniche le note ed eventuali suggerimenti che potranno essere messi a frutto nelle prossime settimane di allenamento per migliorare le performances delle atlete intervenute.

Al termine dell’incontro, svolto in modo sereno ed amichevole, tutte le atlete hanno ricevuto dal direttivo della Rhythmic School un simpatico premio di partecipazione, che visto il periodo, non poteva che essere in tema Halloween. Il prossimo impegno per la Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, sarà domenica 31 ottobre a Napoli, con la disputa della finale nazionale del campionato individuale allieve Gold FGI a cui parteciperà Giulia Sapino, unica atleta piemontese ammessa nella categoria A4 (anno 2009).

Per la RSgirl sarà una prova estremamente impegnativa in quanto sarà in gara con i migliori prospetti nazionali; inizierà le sue esibizioni con le prove a cerchio e nastro, se supererà lo sbarramento proseguirà con l’esibizione alle clavette e se sarà ancora fra le migliori concluderà con l’esercizio alla palla.