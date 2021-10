Pallavolo, doppia sfida per la Serie D Esso Maxemy questo weekend

La Serie D Esso Maxemy conclude un weekend complicato dal punto di vista organizzativo, con la prima trasferta di sabato a San Mauro Torinese e la seconda di domenica a Torino.

Doppia sfida senza vittoria per i nostri ragazzi, che non si sono fatti scoraggiare da questi due giorni impegnativi, giocando come sanno fare ad un ritmo alto. “Per il ritmo di gioco espresso, i ragazzi avrebbero meritato di portare a casa qualche punto - dice coach Marangio -. Sicuramente abbiamo affrontato due formazioni forti, Sant’Anna molto preparata fisicamente e Reba esperta e con alcune individualità importanti. Siamo stati bravi a rimanere attaccati a loro sempre, senza mollare alle prime difficoltà, e questo ci rende onore.”

“Abbiamo pagato qualche distrazione di troppo in situazioni che di solito gestiamo meglio - continua Marangio -, ma questo verrà colmato man mano che cresceremo e miglioreremo dal punto di vista del gioco.” Il percorso di crescita dei nostri ragazzi sta continuando e ci sono progressi ad ogni partita, facciamo il tifo per loro e sosteniamoli nelle partite che verranno.

Sant’Anna - SPB Esso Maxemy 3-1

Parziali: 25-23; 25-16; 20-25; 25-20

SPB: Aiazzone 3, Andrigo 3, Mazzoli 25, Ozarchevici 0, Pelle 9, Rege 8, Sarasino 5, Spinello 4; Liberi: Ressia, Pelosini. NE: Castellani.

Reba volley - SPB Esso Maxemy 3-0

Parziali: 25-22; 25-17; 25-23

SPB: Aiazzone 6, Andrigo 2, Bottigella 10, Mazzoli 9, Ozarchevici 0, Rege 6, Sarasino 1, Spinello 2; Liberi: Ressia, Pelosini. NE: Prella.