Biella Rugby Club, Santino Scalerandi avrà 3 mesi per il recupero

L’estremo di Biella Rugby Club Santino Scalerandi, uscito dal campo domenica scorsa per infortunio, durante la partita con Cus Genova, ha riportato la frattura scomposta del 2°, 3° e 4° metatarso. Il tempo di recupero previsto al momento è superiore ai tre mesi.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Santino è stato molto sfortunato, non è stato l’inizio stagione in cui tutti speravamo. Tornerà in campo con noi presumibilmente nella seconda parte della stagione. Al momento a lui un grande in bocca al lupo. La società farà tutto il possibile per farlo recuperare al meglio”.