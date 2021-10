Biella Motor Team, pronti per il gran finale

La scuderia Biella Motor Team non si ferma. Mentre Ivo Frattini e Luca Ferraris, Skoda Fabia R5, analizzano il sedicesimo posto assoluto ottenuto lo scorso week end al Rally di Bassano, definito il “Mundialito veneto” per la qualità dei suoi partecipanti, ci si prepara a due importanti appuntamenti previsti nel prossimo fine settimana. Tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si corre in Sardegna il Rally Costa Smeralda storico, ultimo appuntamento del Campionato italiano riservato alle auto storiche.

La scuderia guidata da Mattia Vescovo sarà presente con il piacentino Alessandro Bottazzi affiancato dalla navigatrice di Salsomaggiore Terme Ilaria Magnani sulla consueta Opel Corsa GSi con cui occupano il decimo posto nella classifica del 4° Raggruppamento (quello riservato alle vetture più “giovani”) alle spalle di vetture decisamente più potenti. Per quanto riguarda i rally moderni, nel fine settimana è in programma il Rally Città di Modena che vede al via oltre 250 equipaggi. La gara emiliana varrà come finale unica della Coppa Italia a cui partecipano gli equipaggi che si sono qualificati nelle Coppe Rally di Zona in cui è stata suddivisa la penisola. Il numero 130 è stato assegnato alla Mini Cooper S con cui Massimiliano Gilardetti ed Edoardo Bertella daranno la caccia alla vittoria in classe RSTB 1.6 Plus.

Stesso obiettivo per Alessandro Paiola e Fabrizio Zanon in classe RSTB 1.4 Plus: la loro Fiat Punto ha il numero di gara 188. Con il 202 torna in gara il navigatore Luca Ferraris che affianca Damiano Arena su una Fiat Panda Kit di classe A5.