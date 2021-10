Soprana si riempirà di fantasmi e terrificanti zucche. Domenica 31 ottobre avrà luogo la Castagnata di Halloween nella municipalità di Valdilana.

A organizzare l'evento la Pro Loco che ha in serbo un ricco programma: alle 15.30 è in programma il ritrovo in piazza a Molinengo e, a seguire, giro in borgata con tutti i bambini, mascherati a domandare dolcetto o scherzetto. La festa si svolgerà con qualsiasi condizione meteo negli spazi al chiuso della sede della Pro Loco. È richiesto il Green Pass.