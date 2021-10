Valdilana, a Valle Mosso arriva l'Halloween Night con Amici del Parco Reda e Oratorio

Gli Amici del Parco Reda, insieme al gruppo Animatori dell'oratorio di Valle Mosso, organizzano il 31 ottobre l'evento per famiglie "Valdiween - Halloween Night", una passeggiata per vie oscure tra ombre e inquietanti presenze. Partenza a gruppi dalle 18:15 dalla piazza Alpini d'Italia di Valle Mosso.

Si consigliano scarpe comode, torcia e tanto coraggio. La partecipazione è gratuita ma serve la prenotazione al numero 3332947347 (anche via Whatsapp) possibilmente entro il 29 ottobre. Green Pass obbligatorio per i genitori accompagnatori con bambini dai 5 a 12 anni non compiuti. Green Pass obbligatorio per i ragazzi/adulti dai 12 anni in su. In caso di pioggia battente l'evento sarà annullato.