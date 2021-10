“Su il sipario sull'archivio Vitale Barberis Canonico” con “Ritorno a Huddersfield”.

Accompagnati dagli autori di Teatrando fin dall'ingresso, i visitatori avranno la possibilità di immergersi nella storia della Vitale Barberis Canonico attraverso i corridoi del suo archivio di oltre 2 mila volumi di antichi tessuti provenienti da Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania e America, dal 1846 ad oggi.

Ricavato tra le librerie illuminate dalle luci basse, tra l'odore intenso delle copertine in pelle consumate dal secoli, e quello avvolgente e rassicurante del mogano dove si trovano i campionari, il percorso guiderà il visitatore fino a permettergli di arrivare a conoscere la culla del distretto tessile inglese dell'800, Huddersfield.

Nella collezione attraverso la quale gli attori interpreteranno la storia dell'azienda, ci sono campionari, ma anche raccolte di tessuti di tendenza, che per la Vitale Barberis Canonico hanno sempre rappresentato e continuano a rappresentare un'importante fonte di ispirazione.

Il percorso studiato in occasione dell'Unesco Open Circuit, prevede in particolare 14 turni, a partire dalle 10,20 di domenica 31. L'ultimo è alle 16,40. E' stata prevista una partenza ogni 20 minuti e durano circa 30 minuti l'uno. L'ingresso è gratuito. Per partecipare è richiesta la prenotazione sul sito https://www.teatrandobiella.it/, scegliendo il turno al quale si è interessati.