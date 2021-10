"Internazionalizzazione, un ponte tra Vietnam e Italia", sarà l'argomento di un convegno che si terrà all'Uib di Biella.

Il programma prevede:

Alle ore 14,30 la registrazione dei partecipanti e alle 15,00 l'apertura dei lavori.

I saluti istituzionali saranno affidati a S.E. Thi Bich Hue NGUYEN (Ambasciatrice del Vietnam in Italia), a Gilberto PICHETTOFRATIN (Viceministro MISE), ad Alberto CIRIO (Presidente Regione Piemonte), Claudio CORRADINO, (Sindaco di Biella), - Marco CUCHEL (Presidente ANC), Fulvio ALBANO (Presidente della Camera di Commercio Italia Vietnam). Coordina l'evento il giornalista Giuseppe Gariazzo

Sono previsti gli interventi da parte di Duc Thanh NGUYEN (Consigliere Commerciale dell’Ambasciata del Vietnam in Italia), Chiara BONINO (Vice Presidente Internazionalizzazione Unione Industriale Biellese – Azienda Bonino Carding Machines), Federico VASOLI (Vice Presidente Camera di Commercio Italia) che parlerà degli aspetti giuridici e contrattuali per operare in Vietnam, Anna Maria NGUYEN (Responsabile del Desk Vietnam di Unioncamere Emila Romagna) che affronterà il tema dell' Insediamento in Vietnam, Walter CAVRENGHI (Segretario Generale Camera di Commercio Italia Vietnam (CCIV)), che tratterà gli aspetti e dettagli dell'accordo commerciale UEVietnam, oltre che di nuove opportunità, ruoli e compiti della CCIV.

L’evento verrà trasmesso anche in modalità webinar con link che verrà inviato via email in seguito all’iscrizione da effettuare a https://events-emea6.adobeconnect.com/content/connect/c1/5293907081/en/events/event/shared/6130946636/event_landing.html?sco-id=6192990533&_charset_=utf-8

(esclusivamente in caso di partecipazione online)

Richiesto accreditamento ai fini della formazione professionale continua per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'evento è organizzato dall'Associazione Nazionale Commercialisti, Camera di Commercio Italia Vietnam, Camera di Commercio Itali Estere ed Estere in Italia, Uib e Confprofessioni Piemonte in collaborazione con Associazione Nazionale Commercialisti Torino, Biella, Vercelli, Alessandria e Seac.