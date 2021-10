A Graglia è dibattito sulla festa di Halloween

Sabato 30 ottobre, alle 18, presso il Casolare dei Campra a Graglia in via del Canale 3 si terrà un dibattito sulla festa di Halloween. Questi alcuni spunti. La fine di ottobre i Celti credevano che fosse la fine dell'anno solare e di conseguenza celebravano i loro morti. I cristiani hanno impreziosito ed arricchito questa ricorrenza inserendo il 1° novembre la festa di tutti i Santi.

“Questo connubio tra i Morti e i Santi rappresenta una grande riflessione sul significato di chi ci ha preceduti e chi è presente sia nella conclusione dell'anno e sia nella programmazione del futuro – spiegano gli organizzatori - Non per nulla che con l'allungamento delle giornate di fine inverno i giovani si organizzavano per andare a cercare nuovi luoghi per coltivare la terra”.