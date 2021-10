Quattro borse di studio per la XXXI edizione del Biella Master

Venerdì 22 ottobre il Consiglio della Fondazione, presieduto da Luciano Barbera e con la presenza del Direttore Giovanni Schiapparelli, ha selezionato i laureati che parteciperanno alla XXXI edizione del Biella Master delle Fibre Nobili.

I borsisti che a novembre inizieranno il corso sono: Dina Carlino di Canicattì laureata in Progettazione della Moda, Arianna Galleran di Mongrando laureata in Fashion Design, Elisa Valle di Biella laureata in Scienze Internazionali ed Edoardo Verani di Biella laureato in Giurisprudenza. A partire da metà novembre i quattro borsisti inizieranno un percorso di alta formazione che li porterà ad acquisire specifiche capacità manageriali finalizzate a formare figure professionali che possano coadiuvare lo sviluppo del tessile/abbigliamento, uno dei settori trainanti del Made in Italy e dell’economia italiana.

Durante il corso si alterneranno lezioni in aula, sotto la guida di esperti e docenti universitari, a stage presso i più importanti produttori della filiera tessile/abbigliamento non solo in Italia ma anche in Australia, Nuova Zelanda, Perù, Stati Uniti, Giappone, Cina, Regno Unito e Francia. Un percorso formativo unico a livello internazionale che rappresenta, per le imprese italiane e straniere partecipanti al progetto, una risorsa competitiva che permette loro di attingere a competenze di alto profilo.