Gruppo Giovani Imprenditori Uib, la delegazione al 36° Convegno dei Giovani Imprenditori a Napoli

Il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese ha partecipato al 36° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria “Spazi. Costruire oltre le distanze” che si è svolto a Napoli gli scorsi 22 e 23 ottobre 2021. La delegazione biellese che ha preso parte ai lavori era formata dal presidente GGI UIB, Christian Zegna, con i Giovani Imprenditori Pietro Perona, Alessandro De Pieri e Cecilia Salussolia.

“E’ stato un momento importante di proposte a di confronto con esponenti dell’economia e della politica a livello nazionale – commenta Christian Zegna -, un’occasione intensa di confronto. Si tratta di un’opportunità a cui noi biellesi abbiamo risposto con entusiasmo e, in generale, il Piemonte è stato un territorio molto rappresentato. Eventi come questi permettono di rafforzare ancora di più le connessioni che esistono fra la dimensione centrale e quella locale, per amplificare l’azione di rappresentanza del Sistema Confindustria e, da parte nostra, per portare a fattore comune le istanze delle imprese”.

Al 36° convegno dei Giovani Imprenditori sono intervenuti in presenza o in collegamento, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili, Francesco De Santis, Vice Presidente per la Ricerca e lo Sviluppo, Luigi Di Maio, Ministro per gli Affari, Riccardo Di Stefano, presidente Giovani Imprenditori, Daniele Franco, Ministro dell’Economia, Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali, Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico, Vito Grassi, presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, Luigi Gubitosi, Vice Presidente per il Digitale, Andrea Orlando, Ministro per il Lavoro e le Politiche Sociali, Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl, Maurizio Stirpe, vice presidente per il Lavoro e le Relazioni industriali.