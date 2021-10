Biella, chiude il Caffè L'Angolo. Delusa la titolare: “Lavoro calato per Covid, biennio non facile”

Si chiude un altro importante capitolo della storia commerciale di Biella: dal prossimo 1° novembre non riaprirà più il Caffè L'Angolo di piazza Lamarmora, presente a due passi dal centro di Biella da quasi 30 anni. Il locale era stato aperto da Loris De Sutti nel lontano 1993 divenendo, in poco tempo, uno dei punti di riferimento di tante colazioni e aperitivi.

Per 8 anni l'ha gestito con entusiasmo e passione la titolare Giusy Vittone, che ai nostri taccuini racconta le motivazioni che hanno portato a questa decisione. Sicuramente sofferta e profondamente condizionata dai quasi due anni di emergenza pandemica. “Questo biennio non è stato sicuramente facile – spiega – Purtroppo non ci sono più le condizioni per andare avanti. A causa del Covid e con la chiusura, o lo spostamento, di alcuni uffici abbiamo visto calare il nostro lavoro. Inoltre, a seguito delle restrizioni dovute alla pandemia, sono cambiate drasticamente le abitudini e le esigenze dei clienti. Stiamo assistendo al cambio di un'epoca che non sarà più come prima”.

Tanti i ricordi da conservare nel cuore e le passioni condivise con la propria clientela. “Negli ultimi anni avevamo creato un corner book, per condividere letture e scambiare libri di ogni genere – sottolinea – Un'iniziativa nata per confrontarsi su interessi comuni con più persone. Ora che stiamo chiudendo, ci sarà la possibilità di portarsi a casa un libro, accompagnato da un ultimo caffè”.