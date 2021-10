Vigliano, prese a calci le aiuole del cimitero. Vazzoler: "Atto ignobile e vergognoso"

Brutto gesto a Vigliano Biellese, a pochi giorni dalla festività di Ognissanti. Mani ignote hanno deturpato le aiuole posizionate al cimitero comunale. Il fatto si è verificato tra il 25 ed il 26 ottobre.

Furioso il sindaco Cristina Vazzoler che sul sito del Comune ha scritto quanto segue: “Come ogni anno, in occasione della giornata della commemorazione dei defunti, nei vasi in pietra collocati in numerosi angoli del paese e in alcune aiuole, l’amministrazione fa posare i crisantemi, segno di rispetto per i nostri cari e di attenzione e cura del verde pubblico. Così è stato fatto anche per questo anno. Ma qualche idiota ha voluto comunicarci in modo chiaro e inequivocabile la propria pochezza, prendendo a calci le piante appena interrate lungo l’aiuola nel sottopasso ferroviario di via Marconi, rovinandole irrimediabilmente. Su quanto profonda sia la sua maleducazione e mancanza di senso civico, non c’è alcun dubbio. Nel caso in cui il messaggio fosse un altro, ci spiace, ma non è comprensibile. Dovrebbe, in tal caso, utilizzare le parole e comporre frasi minimamente articolate. Talento di cui dubitiamo fortemente disponga".