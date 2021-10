Vandali in azione a Biella, in frantumi la vetrata del gabbiotto: taxisti increduli (foto di repertorio)

A Biella tornano a colpire i vandali. Brutta sorpresa per i taxisti biellesi: nella mattinata di sabato, è stata trovata in frantumi una vetrata del gabbiotto situato in piazza Vittorio Veneto.

Forse una ragazzata l'origine del gesto ma le forze dell'ordine starebbero compiendo i dovuti accertamenti per risalire agli autori dell'accaduto. Increduli i taxisti che ora si interrogano sul perchè e su chi può aver compiuto un simile gesto. I cocci di vetro sono stati raccolti e rimossi e si procederà alla sostituzione della vetrata.