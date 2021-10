Sagliano Micca, passanti sentono intenso odore di gas e lanciano l'allarme (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Alcuni passanti avvertono un forte odore di gas e chiedono l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il fatto si è verificato questa mattina, 27 ottobre, nella centralissima via Roma di Sagliano Micca. Sul posto si sono portati due mezzi per le consuete operazioni di controllo e messa in sicurezza della zona interessata. Alla fine, la squadra ha rilevato la perdita, proveniente da un contatore del gas.