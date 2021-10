Perde di vista il padre nei boschi e preoccupato telefona alle forze dell'ordine per ritrovarlo. Istanti di preoccupazione nella giornata di ieri, 26 ottobre, in località Pratetto, a Tavigliano.

Stando alle prime ricostruzioni papà e figlio erano intenti a passeggiare quando ad un certo punto non vi era più traccia dell'88enne. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per le ricerche e, in breve tempo, hanno ritrovato l'anziano sulla Provinciale per Pettinengo, in ottime condizioni.