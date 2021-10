Perde controllo dell'auto e si scontra con spartitraffico, donna di 66 anni finisce al Pronto Soccorso

Una 66enne è stata trasportata al Pronto Soccorso dopo esser rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo. Il fatto si è verificato intorno alle 22 di ieri sera, 26 ottobre, a Occhieppo Inferiore.

Secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe perso il controllo della propria auto, per cause ancora da accertare, e sarebbe finita contro uno spartitraffico. Ad assisterla un Carabiniere in borghese che ha immediatamente allertato il 118.

Una volta sul posto, il personale sanitario ha prestato la prima assistenza alla conducente. Presenti anche i militari dell'Arma per i rilievi di rito e il carro attrezzi per la rimozione del veicolo.