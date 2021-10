Investimento di animale nella notte appena trascorsa lungo la Provinciale del Maghettone. Intorno alle 2, per cause da accertare, un'auto condotta da un 23enne avrebbe urtato una mucca nel corso di una transumanza che stava avvenendo proprio in quel momento.

Il bovino, che insieme ad altri simili stava percorrendo il tratto di strada, è rimasto ferito nell'impatto mentre il veicolo ha riportato alcuni danni alla carrozzeria. Sul posto la Polizia per i rilievi del caso.