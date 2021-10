Preoccupazione nei giorni scorsi per un'auto ferma sul ponte di Corso Lago Maggiore, a Biella. A segnalare l'accaduto alcuni automobilisti che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto si sono portati velocemente i Carabinieri constatando ciò che era effettivamente successo: il mezzo, in sosta con le quattro frecce, era rimasto senza carburante e il conducente si era allontanato per trovarne.