Attenzione alla truffa del pacco “bloccato”, i consigli della Polizia

Attenzione alla truffa del pacco "bloccato". A segnalare il tentativo di smishing la Polizia di Stato sui propri canali social. Con un link all'interno di un Sms o di una email i truffatori cercano di rubare dati personali e bancari con la richiesta di una modica cifra di denaro e l’inserimento dei propri dati per “sbloccare” un pacco in spedizione.

“Ricordiamo – si legge nel post - sempre di non cliccare mai sui link che arrivano via mail o via sms senza aver prima accertato che siano veri attraverso i siti web ufficiali dei marchi in questione. In caso di sospetti segnalate al portale della nostra Polizia Postale”.