Giacomo Bielli eletto presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani della Sezione di Biella

L'Associazione Radioamatori Italiani della Sezione di Biella ha un nuovo Cds e Cs validi per il prossimo triennio.

Le elezioni si sono svolte a Occhieppo Inferiore e allo spoglio effettuato i risultati hanno premiato in ordine di preferenze ottenute per il consiglio di sezione

“Un incarico molto importante la Presidenza della Sezione - dichiara Belli - che per anni ha visto personaggi con esperienza radiantistica di alto livello. Soci con alle spalle 50 e più anni di attività con conoscenze radiotecniche importanti e risultati di tutto rispetto. La speranza è riposta anche nei nuovi arrivati degli ultimi anni e nei ritorni di operatori radio già iscritti alla sezione che hanno ritrovato il tempo e la voglia di fare radio. Già in questo mese di cambiamento IQ1CM (nominativo Ministeriale della Sezione ndr) si è riaffacciata in alcuni Contest Nazionali e Internazionali, grazie all''iniziativa di alcuni giovani soci amanti della competizione. La fiducia di avere a fianco persone come quelle presenti nell’attuale CdS, mi da un’ulteriore sicurezza per affrontare le problematiche tecniche e burocratiche che un’Associazione come questa spesso deve risolvere. Non dimentichiamo che la radio è e resterà un mezzo indispensabile in momenti di calamità soprattutto quando le comunicazioni che ormai tutti conosciamo (telefonia mobile ndr) sono fuori uso. Ecco perché la Sezione Ari Biella ogni mese partecipa dalla sede della Prefettura alle esercitazioni di trasmissioni radio in fonia e PSK31. Cercheremo di far avvicinare i giovani alla radio e far conoscere tutte le nuove tecnologie sia analogiche che digitali, che vanno dalla possibilità della ricezione di immagini dai satelliti meteo in tempo reale e perfino alla ricezione e trasmissione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). E’ bene ricordare che la Sezione ARI di Biella ha attualmente sede in Occhieppo Inferiore in via Renghi 10 ed organizza a partire da gennaio corsi per conseguire licenza ministeriale."

Per info segretario@aribiella.it oppure info@aribiella.it