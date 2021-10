Dimensionamento scolastico, Biella chiede alla Regione una sezione in più per la materna di Cossila San Grato

In queste settimane i Comuni si affrettano a chiudere i documenti da presentare in Provincia, quindi Regione per il dimensionamento scolastico, ovvero le operazioni di "riordino" dei vari plessi in base alle iscrizioni e agli spazi. E Biella ha già le idee ben chiare, chiede: il mantenimento inalterato degli Istituti comprensivi Biella II e Biella III, nonché del CPIA di Biella–Vercelli; il mantenimento in deroga ai criteri previsti per le scuole site in comuni montani o in situazione di marginalità ai sensi limitatamente ai seguenti plessi Scuola Primaria Cridis (I.C. San Francesco d’Assisi) e Scuola Primaria Cossila S. Giovanni (I.C. San Francesco d’Assisi). Ma non solo: l'esecutivo del capoluogo chiede anche la creazione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia presso il plesso di Scuola dell’infanzia di Cossila S. Grato (I.C. San Francesco d’Assisi).

<Fa piacere - commenta l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone - . Questo anno la scuola in questione a Cossila San Grato ha 29 allievi e non ha potuto accettare tutti quelli che hanno presentato domanda. E' un plesso che piace, sia per come è organizzato, dove si trova e per gli insegnanti. L'offerta formativa è vincente. Solo che dobbiamo chiedere alla Regione se ci lascia istituire 2 sezioni come già la scuola aveva anni addietro, così possiamo accogliere tutti quelli che vorrebbero frequentarla, lo spazio c'è>.