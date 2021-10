Viverone, lavori in via Umberto e cambia la circolazione dei veicoli

Chiude la strada a Viverone. Da mercoledì 27 ottobre a sabato 27 novembre compresi non si potrà circolare con l'auto in via Umberto I, all'altezza dei civici 48 e 50, dalle 8 alle 18 per l'esecuzione di lavori di ripristino a copertura di un edificio privato. “Sarà comunque garantito – spiegano dal Comune - un passaggio pedonale a lato del cantiere”.