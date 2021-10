Roppolo, chiude via Peverano per lavori

Cambia la viabilità a Roppolo. Il Comune informa i cittadini residenti a nord di Peverano (Boscona, Valletto, Pomaro, Scivicco e San Lorenzo) che, dalle 8 di oggi, 27 ottobre, fino al termine dei lavori, sarà chiusa la via Peverano, all'altezza della Borgata Peverano per consentire al Servizio Idrico Integrato la riparazione della tubazione dell'acquedotto. “Pertanto non sarà possibile – si legge nella nota del Comune - il transito veicolare durante l'esecuzione dei lavori".