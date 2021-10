No Green Pass di nuovo in piazza

La protesta dei No Green Pass, a Biella come in altre città, non si ferma. Accantonata quella di sabato scorso (leggi qui), i manifestanti tornano in piazza a una settimana di distanza, come avevano preannunciato, di nuovo sabato 30 ottobre e di nuovo per esprimere la propria contrarietà contro la certificazione verde in particolare nei luoghi di lavoro. Location della protesta sarà di nuovo piazza Vittorio Veneto.

“Non siamo negazionisti della malattia – spiegano alcuni – ma siamo contrari alle manovre adottate dal governo. Riteniamo che il Green Pass generi discriminazione tra gli individui”.

L'orario che hanno previsto per manifestare è dalle 15,30 alle 18,30.